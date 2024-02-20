Здвижкова (Клычева) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здвижкова (Клычева) Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здвижков Яков Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здвижков Яков Исаевич

Смерть
1984
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