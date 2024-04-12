Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна

Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1825 и 1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1829

Отец: Сухарев Осип Григорьевич

Мать: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Хрыков Осип Демидович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Хрыков Карп Осипович

Отец ребёнка: Хрыков Осип Демидович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрыков Осип Демидович

Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close