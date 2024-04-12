Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1825 и 1829
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1829
Отец: Сухарев Осип Григорьевич
Мать: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Хрыков Осип Демидович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Хрыков Карп Осипович
Отец ребёнка: Хрыков Осип Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858