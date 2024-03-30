Симоненко (Зырянова) Мария Семеновна
Место рождениядальний восток
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Зырянов Семён
дальний восток
Рождение ребёнка
23.02.1923
Сын: Лозовой Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лозовой Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоненко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Лозовой Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Лозовой Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Лозовой Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лозовой Николай
Смерть
Около 1996
Казахстан, Алма-Ата