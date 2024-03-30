Симоненко (Зырянова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко (Зырянова) Мария Семеновна

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Место рождения

дальний восток

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Зырянов Семён

Мать: Зырянова Екатерина Архиповна

дальний восток
Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Лозовой Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лозовой Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Лозовой Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Лозовой Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лозовой Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозовой Николай

Смерть
Около 1996
Казахстан, Алма-Ата
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