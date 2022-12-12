Горева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорева Анна Петровна

Горева Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Горев Петр Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Горев Федор Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горев Гурей Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Горев Тихон Иванович

Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горев Иван Васильевич

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close