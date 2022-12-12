Горева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горев Петр Иванович
Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горев Федор Иванович
Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горев Гурей Иванович
Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Горев Тихон Иванович
Отец ребёнка: Горев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно