Кривышкин Валентин Иванович 25.05.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривышкин Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1933

Дата смерти

21.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кривышкин Федор Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1956

Дочь: Кривышкина Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1959

Дочь: Кривышкина Валентина Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1964

Дочь: Кривышкина Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1968

Дочь: Кривышкина Нина Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.12.1992

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