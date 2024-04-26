Кривышкин Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1933
Дата смерти21.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кривышкин Федор Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1956
Дочь: Кривышкина Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1959
Дочь: Кривышкина Валентина Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1964
Дочь: Кривышкина Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1968
Дочь: Кривышкина Нина Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.12.1992