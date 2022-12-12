Гусев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1900
Дата смерти12.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1927
Место жительства
С 1927 по 1928
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1934 по 1935
Одесса
Место жительства
С 1935 по 1939
Место жительства
С 1963 по 1983
Смерть
12.10.1983