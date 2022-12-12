Гусев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

11.02.1900

Дата смерти

12.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1926 по 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927 по 1928
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1934 по 1935
Одесса
Место жительства
С 1935 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1963 по 1983
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.10.1983
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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