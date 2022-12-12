Зубов Пётр Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Пётр Юльевич

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Место рождения

д. Кузнецово, Сокольский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

06.07.1871

Дата смерти

26.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кузнецово, Сокольский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894 по 1896
г. Пулавы, Польша
Место жительства
По 1894
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1902 по 1905
с. Вознесенье, Никольский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1906 по 1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1942
г. Париж, Франция
Смерть
26.10.1942
г. Париж, Франция
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