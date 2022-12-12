Зубов Пётр Юльевич
Место рожденияд. Кузнецово, Сокольский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения06.07.1871
Дата смерти26.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кузнецово, Сокольский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894 по 1896
г. Пулавы, Польша
Место жительства
По 1894
Место жительства
С 1902 по 1905
с. Вознесенье, Никольский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1906 по 1918
Место жительства
С 1920 по 1942
г. Париж, Франция
Смерть
26.10.1942
г. Париж, Франция