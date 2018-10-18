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Тесленко Варвара Николаевна
Тесленко Варвара Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.2018
Пол
Женский
Отец
Тесленко Николай Евгеньевич
1989 г.р.
Мать
Тесленко (Приходько) Юлия Александровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2018
Отец:
Тесленко Николай Евгеньевич
Мать:
Тесленко Юлия Александровна
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