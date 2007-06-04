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Школьной Данил Юрьевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

04.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2007

Отец: Школьной Юрий Юрьевич

Мать: Школьная Виктория Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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