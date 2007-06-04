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Школьной Данил Юрьевич
Школьной Данил Юрьевич
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
04.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Школьной Юрий Юрьевич
1977 г.р.
Мать
Школьная (Медведева) Виктория Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2007
Отец:
Школьной Юрий Юрьевич
Мать:
Школьная Виктория Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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