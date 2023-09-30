Фасхутдинов Ремзи Наильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1983
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.2016
Дочь: Фасхутдинова Алиса Ремзиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2017
Дочь: Фасхутдинова Мелания Ремзиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности