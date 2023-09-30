Фасхутдинов Ремзи Наильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФасхутдинов Ремзи Наильевич

Фасхутдинов Ремзи Наильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1983

Отец: Фасхутдинов Наиль Ахатович

Мать: Фасхутдинова Нияра Рашидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.2016

Дочь: Фасхутдинова Алиса Ремзиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.2017

Дочь: Фасхутдинова Мелания Ремзиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.