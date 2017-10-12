Митрошин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1958
Дата смерти12.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митрошина Татьяна Викторовна
Смерть
12.10.2017
Республика Бурятия Заиграевский район п Татарский Ключ