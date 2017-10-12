Митрошин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрошин Александр Федорович

Митрошин Александр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1958

Дата смерти

12.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митрошина Татьяна Викторовна

Смерть
12.10.2017
Республика Бурятия Заиграевский район п Татарский Ключ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close