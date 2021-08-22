Косов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1952

Дата смерти

22.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1952

Отец: Косов Алексей Петрович

Мать: Косова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горьковская обл., с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горьковская обл Селитьба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горьковская обл Селитьба
Смерть
22.08.2021
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