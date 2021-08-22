Косов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1952
Дата смерти22.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1952
Отец: Косов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горьковская обл., с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горьковская обл Селитьба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горьковская обл Селитьба
Смерть
22.08.2021