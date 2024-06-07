Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)
Место рожденияс. Богдашкино, Каназская губ
Дата рождения24.06.1880
Дата смерти15.09.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Богдашкино, Каназская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: (Иванова\\Клементьева) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна
с. Богдашкино, Каназская губ
Смерть
15.09.1904
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
24.09.1904