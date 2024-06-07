Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич) 24.06.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)

Место рождения

с. Богдашкино, Каназская губ

Дата рождения

24.06.1880

Дата смерти

15.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Богдашкино, Каназская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна

Место жительства
Неизвестно
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: (Иванова\\Клементьева) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна

с. Богдашкино, Каназская губ
Смерть
15.09.1904
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: Яковлева (Клементьева) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна

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