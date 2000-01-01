Гринчак Пестимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1912
Дочь: Коновальчук Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Гринчак Семён
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гринчак Евгений
Отец ребёнка: Гринчак Семён
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Гринчак Семён
Смерть
Неизвестно