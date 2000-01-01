Гринчак Пестимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринчак Пестимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1912

Дочь: Коновальчук Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Гринчак Семён

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гринчак Евгений

Отец ребёнка: Гринчак Семён

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Гринчак Семён

Смерть
Неизвестно
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