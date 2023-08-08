Колганов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1958

Отец: Колганов Павел Васильевич

Мать: Богатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1984

Сын: Колганов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Колганова Наталья

Рождение ребёнка
11.01.1987

Сын: Колганов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Колганова Наталья

Рождение ребёнка
27.12.1988

Сын: Колганов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Колганова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колганова Наталья

Смерть
Неизвестно
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