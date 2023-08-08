Колганов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1958
Отец: Колганов Павел Васильевич
Мать: Богатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1984
Сын: Колганов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Колганова Наталья
Рождение ребёнка
11.01.1987
Сын: Колганов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Колганова Наталья
Рождение ребёнка
27.12.1988
Сын: Колганов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Колганова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колганова Наталья
Смерть
Неизвестно