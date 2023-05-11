Французова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фианцузов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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