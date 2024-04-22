Катырева Ольга Борисовна
Место рождения
Дата рождения14.12.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1970
Отец: Катырев Борис
Рождение ребёнка
22.08.1996
Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.2002
Дочь: Катырева Виола Романовна
Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.2009
Дочь: Катырева Ариадна Романовна
Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.2012
Сын: Катырев Андрей Мартиросович
Отец ребёнка: Туманян Мартирос
Рождение ребёнка
22.12.2016
Дочь: Катырева Стеша Романовна
Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туманян Мартирос