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Катырева Ольга Борисовна

Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1970

Отец: Катырев Борис

Мать: не указана

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1996

Сын: Катырев Роман Романович

Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.2002

Дочь: Катырева Виола Романовна

Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.2009

Дочь: Катырева Ариадна Романовна

Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.02.2012

Сын: Катырев Андрей Мартиросович

Отец ребёнка: Туманян Мартирос

Рождение ребёнка
22.12.2016

Дочь: Катырева Стеша Романовна

Отец ребёнка: Голушкин Роман Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманян Мартирос

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