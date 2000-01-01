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Носов Ипат Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Носов Степан

Мать: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Носов Иван Ипатов

Мать ребёнка: Носова Евлампия

Рождение ребёнка
1824

Сын: Носов Алексей Ипатов

Мать ребёнка: Носова Евлампия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Носов Сергей Ипатов

Мать ребёнка: Носова Евлампия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Ипатова

Мать ребёнка: Носова Евлампия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ипатова

Мать ребёнка: Носова Евлампия

Смерть
1871
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