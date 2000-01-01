Носов Ипат Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Носов Степан
Мать: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Носов Иван Ипатов
Мать ребёнка: Носова Евлампия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Носов Алексей Ипатов
Мать ребёнка: Носова Евлампия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Носов Сергей Ипатов
Мать ребёнка: Носова Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Ипатова
Мать ребёнка: Носова Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ипатова
Мать ребёнка: Носова Евлампия
Смерть
1871