Юматова Феодосья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Мать: Надежда Алексеева
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Юматов Павел Петров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Юматов Павел Петров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Иванова Марья Павлова
Отец ребёнка: Юматов Павел Петров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Юматов Павел Петров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Юматов Василий (Алексей) Павлов
Отец ребёнка: Юматов Павел Петров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Полагея Павлова
Отец ребёнка: Юматов Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юматов Павел Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858