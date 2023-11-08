Юматова Феодосья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юматова Феодосья Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: Надежда Алексеева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Юматов Николай Павлов

Отец ребёнка: Юматов Павел Петров

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Юматов Александр Павлов

Отец ребёнка: Юматов Павел Петров

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Иванова Марья Павлова

Отец ребёнка: Юматов Павел Петров

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юматов Константин Павлов

Отец ребёнка: Юматов Павел Петров

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Юматов Василий (Алексей) Павлов

Отец ребёнка: Юматов Павел Петров

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Полагея Павлова

Отец ребёнка: Юматов Павел Петров

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юматов Павел Петров

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1858
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