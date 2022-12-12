Баяндина (Неизвестно) Екатерина Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1936
Отец ребёнка: Баяндин Николай Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Замуж больше не вышла. Рано ослепла. Всю жизнь ждала Николая с войны, проживала на ведомственных квартирах, постоянно переезжала, потеряла все фотографии с Николаевм при переездах. Единственный сын.
Смерть
Неизвестно