Баяндина (Неизвестно) Екатерина Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина (Неизвестно) Екатерина Малафеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1936

Сын: Баяндин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Баяндин Николай Матвеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Николай Матвеевич

Замуж больше не вышла. Рано ослепла. Всю жизнь ждала Николая с войны, проживала на ведомственных квартирах, постоянно переезжала, потеряла все фотографии с Николаевм при переездах. Единственный сын.
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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