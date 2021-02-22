Рязанцева (Дорохова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Дорохова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Дорохов Павел Васильевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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