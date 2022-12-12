Фролов Филарет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Филарет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Петр Филаретович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Надежда Филаретовна

Мать ребёнка: не указана

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васинская Фекла Филаретовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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