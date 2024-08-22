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Кандауров Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1949

Отец: Кандауров Александр Михайлович

Мать: Кандаурова Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1974

Дочь: Пруцакова (Кандаурова) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1985

Сын: Кандауров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

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