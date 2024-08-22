Кандауров Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1974
Дочь: Пруцакова (Кандаурова) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1985
Сын: Кандауров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край