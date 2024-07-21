Любенцова (Сурина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любенцова (Сурина) Вера Ивановна

Место рождения

Любичи, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любенцов Василий Николаевич

Восприемник
16.10.1892 ст.
Зарайск, село Погост Василия Великого
Церковь Св. Троицы. Тульской губернии, Каширского уезда, сельца Фёдорского* крестьянин Василий Борисович Нилов и Зарайского уезда, села Любич крестьянка Вера Ивановна Сурина - восприемники младенца ... Показать все
Место жительства
Около 1902
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.06.1902 ст.

Муж: Любенцов Василий Николаевич

Венчание Жених: Деревни Марьино крестьянин Василий Николаевич Любенцов(?), православного вероисповедания, первым браком, 22 года. Невеста: Села Монино крестьянка девица, Вера Ивановна Сурина, пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Любичи, Луховицы, Московская область

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