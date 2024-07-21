Любенцова (Сурина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
16.10.1892 ст.
Зарайск, село Погост Василия Великого
Церковь Св. Троицы. Тульской губернии, Каширского уезда, сельца Фёдорского* крестьянин Василий Борисович Нилов и Зарайского уезда, села Любич крестьянка Вера Ивановна Сурина - восприемники младенца ... Показать все
Место жительства
Около 1902
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.06.1902 ст.
Венчание Жених: Деревни Марьино крестьянин Василий Николаевич Любенцов(?), православного вероисповедания, первым браком, 22 года. Невеста: Села Монино крестьянка девица, Вера Ивановна Сурина, пр... Показать все
Смерть
Неизвестно