Ганичев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаничев Анатолий Николаевич

Ганичев Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1980

Дочь: Боровкова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Ганичева Вера Борисовна

Рождение ребёнка
18.11.1988

Дочь: Ганичева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Ганичева Вера Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close