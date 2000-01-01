Ганичев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1980
Дочь: Боровкова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Ганичева Вера Борисовна
Рождение ребёнка
18.11.1988
Дочь: Ганичева Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Ганичева Вера Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно