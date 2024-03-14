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Соколюк Алексей Иванович

Место рождения

Болота, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

22.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Соколюк Иван Сидорович

Мать: не указана

Болота, Кобринский район, Брестская область
https://partizany.by/partisans/228788/ https://xn--c1aejxj.xn--90ais/geroi/145587-sokolyuk-aleksey-ivanovich (герои.бел)
Смерть
22.05.1942
Легаты, Кобринский район, Брестская область
Погиб Похоронен: д. Легаты, Кобринского района

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