Ишбулдин (Утягалов) Сыярбика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Утягалов Утягул
Отец ребёнка: Ишбулдин Утягал
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ишбулдин Сыярбай
Отец ребёнка: Ишбулдин Утягал
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ишбулдин Рыскул
Отец ребёнка: Ишбулдин Утягал
Смерть
Неизвестно