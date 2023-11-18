Кондратьева (Гуня) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Гуня) Любовь Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Светлана Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Алексей Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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