Трофимов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Сидор

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимова Устина

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Сидоров Тимофей

Мать ребёнка: Евфимова Устина

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Сидоров Алексей

Мать ребёнка: Евфимова Устина

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Сидоров Михаил

Мать ребёнка: Евфимова Устина

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Сидоров Роман

Мать ребёнка: Евфимова Устина

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Сидоров Павел

Мать ребёнка: Евфимова Устина

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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