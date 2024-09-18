Трофимов Сидор
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимова Устина
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Сидоров Тимофей
Мать ребёнка: Евфимова Устина
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Сидоров Алексей
Мать ребёнка: Евфимова Устина
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Сидоров Михаил
Мать ребёнка: Евфимова Устина
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Сидоров Роман
Мать ребёнка: Евфимова Устина
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Сидоров Павел
Мать ребёнка: Евфимова Устина
Смерть
Неизвестно