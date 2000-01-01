Сергеев Василий Иларионович
Место рождения(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1813 и 1814
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1814
Отец: Сергеев Иларион Васильевич
Мать: Сергеева Варвара
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834