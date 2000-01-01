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Сергеев Василий Иларионович

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Место рождения

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1813 и 1814

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Между 1766 и 1767 г.р.

Мать

Между 1785 и 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1814

Отец: Сергеев Иларион Васильевич

Мать: Сергеева Варвара

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
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