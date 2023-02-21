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Кобылецкий Иосиф Семенович

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Место рождения

Gubernia Płocka

Дата рождения

07.08.1833

Дата смерти

10.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1833

Отец: Kobyłecki Szymon

Мать: Kobyłecka Józefa

Gubernia Płocka
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Kobyłecki Filip Иосифович

Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Кобылецкий Борис Иосифович

Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Де Лазари Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна

г. Варшава
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Кобылецкий Юлиан Иосифович

Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна

Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кобылецкий Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна

Смерть
10.06.1888
Похороны
Неизвестно
został pochowany na Jakowszczańskim cmentarzu we wsi Jakowiec w powiecie połtawskim.
умер 10 июня 1888 г. и был похоронен на Яковщанском кладбище с. Яковец Полтавского уезда Полтавской губернии
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