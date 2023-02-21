Кобылецкий Иосиф Семенович
Место рожденияGubernia Płocka
Дата рождения07.08.1833
Дата смерти10.06.1888
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1833
Отец: Kobyłecki Szymon
Мать: Kobyłecka Józefa
Gubernia Płocka
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Kobyłecki Filip Иосифович
Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1879
Сын: Кобылецкий Борис Иосифович
Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Де Лазари Евгения Иосифовна
Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна
г. Варшава
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Кобылецкий Юлиан Иосифович
Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна
Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кобылецкий Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Кобылецкая Елизавета Васильевна
Смерть
10.06.1888
Похороны
Неизвестно
został pochowany na Jakowszczańskim cmentarzu we wsi Jakowiec w powiecie połtawskim.
умер 10 июня 1888 г. и был похоронен на Яковщанском кладбище с. Яковец Полтавского уезда Полтавской губернии