Веретина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретина Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.?

Дочь: Шапошникова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Веретин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
30.09.1969

Сын: Веретин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Веретин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
30.09.1969

Сын: Веретин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Веретин Владимир Андреевич

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