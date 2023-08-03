Веретина Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.?
Дочь: Шапошникова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Веретин Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
30.09.1969
Сын: Веретин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Веретин Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
30.09.1969
Сын: Веретин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Веретин Владимир Андреевич