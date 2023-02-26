Сахибжамал Ашировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибжамал Ашировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ашир

Мать: Фатима

Смерть
1900
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