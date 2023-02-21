Ильменский Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ильменский Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Козобин Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ильменский Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Сын: Ильменский Димитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гюли Афанасьевна
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Турция
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер. Эмигрировал во Францию со сташими сыновьями.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козобина Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поллак Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна
Смерть
Неизвестно
Париж