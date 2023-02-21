Ильменский Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильменский Афанасий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ильменский Андрей Афанасьевич

Мать: Ильменский Дарья Александровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ильменский Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Козобин Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ильменский Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Ильменский Димитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гюли Афанасьевна

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Турция
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер. Эмигрировал во Францию со сташими сыновьями.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козобина Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поллак Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Ильменский Любовь Степановна

Смерть
Неизвестно
Париж
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