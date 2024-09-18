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Белянин Дмитрий Васильев

Место рождения

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

?.07.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1833

Отец: Белянин Василий Иванов

Мать: Белянина Дарья

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
28.02.1834
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Бракосочетание
29.10.1851

Жена: Белянина (Колчанова) Евдокия Петрова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная служба
1853
Отдан в рекруты (солдат)
Демобилизация
До 1857
Уволенный по билету рядовой
Восприемник
03.08.1857
Евдокия, отец - Иван Алексеев Дударов, мать - Ефросинья Антонова
Смерть
Неизвестно

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