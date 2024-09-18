Белянин Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения?.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1833
Отец: Белянин Василий Иванов
Мать: Белянина Дарья
Место жительства
28.02.1834
Ревизская сказка, 8-я ревизия.Семья № 36
Бракосочетание
29.10.1851
Военная служба
1853
Отдан в рекруты (солдат)
Демобилизация
До 1857
Уволенный по билету рядовой
Восприемник
03.08.1857
Евдокия, отец - Иван Алексеев Дударов, мать - Ефросинья Антонова
Смерть
Неизвестно