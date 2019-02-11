Жукова (Аббакумова) Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1936
Дата смерти11.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1963
Дочь: Смирнова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Жуков Юрий Николаевич
Смерть
11.02.2019