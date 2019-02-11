Жукова (Аббакумова) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Аббакумова) Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1936

Дата смерти

11.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936

Отец: Аббакумов Виктор Матвеевич

Мать: Аббакумова Аполинария Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Юрий Николаевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1963

Дочь: Смирнова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Жуков Юрий Николаевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
11.02.2019
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