Зиняков Михаил 25.09.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиняков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1965

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
Учитель физкультуры
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2023

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