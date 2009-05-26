Кавиева (Кавиева) Ямига
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1921
Дата смерти26.05.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1921
Отец: Кавиев Габдулкавий
Мать: Кавиева Бибисания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латыпов Галимьян
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Латыпов Альфир
Отец ребёнка: Латыпов Галимьян
Рождение ребёнка
11.02.1948
Дочь: (Латыпова) Гульсум
Отец ребёнка: Латыпов Галимьян
Смерть
26.05.2009