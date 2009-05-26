Кавиева (Кавиева) Ямига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавиева (Кавиева) Ямига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1921

Дата смерти

26.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1921

Отец: Кавиев Габдулкавий

Мать: Кавиева Бибисания

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Галимьян

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Латыпов Альфир

Отец ребёнка: Латыпов Галимьян

Рождение ребёнка
11.02.1948

Дочь: (Латыпова) Гульсум

Отец ребёнка: Латыпов Галимьян

Смерть
26.05.2009

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