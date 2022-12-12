Покатило (Солохина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатило (Солохина) Зинаида

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покатило Александр

Россия
Рождение
18.09.1939

Отец: Солохин Павел

Мать: Солохина Анна

Россия
Рождение ребёнка
09.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покатило Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покатило Александр

Место жительства
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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