Покатило (Солохина) Зинаида
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.09.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покатило Александр
Россия
Рождение
18.09.1939
Отец: Солохин Павел
Мать: Солохина Анна
Россия
Рождение ребёнка
09.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покатило Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покатило Александр
Место жительства
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно