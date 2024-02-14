Свиридкин Дмитрий Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридкин Дмитрий Акимов

Место рождения

Клешня, Тульская, Россия

Дата рождения

05.05.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1861

Отец: Михайлов Аким

Мать: Михайлов (Иванова) Дарья

Крещение
07.05.1861
Бракосочетание
26.09.1879

Жена: Свиридкин (Максимова) Варвара

Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Свиридкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Свиридкин (Максимова) Варвара

Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Свиридкин Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Свиридкин (Максимова) Варвара

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Свиридкина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Свиридкин (Максимова) Варвара

Смерть
Неизвестно

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