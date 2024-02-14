Свиридкин Дмитрий Акимов
Место рожденияКлешня, Тульская, Россия
Дата рождения05.05.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1861
Отец: Михайлов Аким
Мать: Михайлов (Иванова) Дарья
Крещение
07.05.1861
Бракосочетание
26.09.1879
Рождение ребёнка
28.12.1885
Сын: Свиридкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Свиридкин (Максимова) Варвара
Рождение ребёнка
18.07.1892
Сын: Свиридкин Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Свиридкин (Максимова) Варвара
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Свиридкина) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Свиридкин (Максимова) Варвара
Смерть
Неизвестно