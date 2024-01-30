Герасимов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Владимир Иванович

Герасимов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1907

Дата смерти

16.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1934

Дочь: (Герасимова) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна

Смерть
16.02.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.