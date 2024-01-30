Герасимов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1907
Дата смерти16.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1934
Дочь: (Герасимова) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна
Смерть
16.02.1981