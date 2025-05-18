Арестова Акилина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич27.03.1900 ст. г.р.
Дети
Арестов Алексей Кириллович20.09.1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1922
Сын: Арестов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич
Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно