Арестова Акилина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Арестова Акилина

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич27.03.1900 ст. г.р.
Дети
Арестов Алексей Кириллович20.09.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1922

Сын: Арестов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич

Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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