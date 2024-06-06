Азарёнок Ксения 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисник (Азарёнок) Нина

Отец ребёнка: Азарёнок Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азарёнок Емельян

Рождение ребёнка
09.02.1929

Сын: Азарёнок Иван

Отец ребёнка: Азарёнок Емельян

Рождение ребёнка
06.11.1932

Сын: Азарёнок Василий

Отец ребёнка: Азарёнок Емельян

д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Смерть
1965

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