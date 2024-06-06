Азарёнок Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мисник (Азарёнок) Нина
Отец ребёнка: Азарёнок Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азарёнок Емельян
Рождение ребёнка
09.02.1929
Сын: Азарёнок Иван
Отец ребёнка: Азарёнок Емельян
Рождение ребёнка
06.11.1932
Сын: Азарёнок Василий
Отец ребёнка: Азарёнок Емельян
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Смерть
1965