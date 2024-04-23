Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1765
Сын: Самуил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1768
Сын: Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1770
Сын: Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович