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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1765

Сын: Самуил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1768

Сын: Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1770

Сын: Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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