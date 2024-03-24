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Беляева (Поплавная) Алла Михайловна
Беляева (Поплавная) Алла Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1951
Пол
Женский
Отец
Поплавной Михаил Алексеевич
1925 г.р.
Мать
Поплавная (Голодюк) Ольга Федоровна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951
Отец:
Поплавной Михаил Алексеевич
Мать:
Поплавная Ольга Федоровна
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