Викторов Тимофей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1913
Дата смерти19.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1938
Дочь: Руфан Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Викторова Ирина Кондратьевна
Самара, Самара, Самарская область
Место рождения: Хворостянский район Куйбышевской области
Смерть
19.06.1992
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Умер от рака кишечника