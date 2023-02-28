Викторов Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторов Тимофей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1913

Дата смерти

19.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1938

Дочь: Руфан Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Викторова Ирина Кондратьевна

Самара, Самара, Самарская область
Место рождения: Хворостянский район Куйбышевской области
Смерть
19.06.1992
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Умер от рака кишечника
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