Parviainen (Parvinen) Ivan Matfejevich
Место рожденияJalonvaara, Impilahti, Finland
Дата рождения18.05.1833
Дата смерти11.01.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1854
Рождение ребёнка
30.03.1858
Дочь: Vasko / Waschko / Вашко (Parviainen (Parvinen)) Maria Ivanintytär
Мать ребёнка: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1866
Дочь: (Parviainen (Parvinen)) Akilina Ivanintytär
Мать ребёнка: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна
Смерть
11.01.1873