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Parviainen (Parvinen) Ivan Matfejevich

Место рождения

Jalonvaara, Impilahti, Finland

Дата рождения

18.05.1833

Дата смерти

11.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1854

Жена: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1858

Дочь: Vasko / Waschko / Вашко (Parviainen (Parvinen)) Maria Ivanintytär

Мать ребёнка: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1866

Дочь: (Parviainen (Parvinen)) Akilina Ivanintytär

Мать ребёнка: Parviainen (Ильюшкина (Iljushkina)) Акилина Ивановна

Смерть
11.01.1873

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