Неустроева -- Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеустроева -- Гликерия

Неустроева -- Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Иван Никитович

Рождение ребёнка
19.10.1831

Дочь: Неустроева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Неустроев Иван Никитович

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.