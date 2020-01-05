Павленко Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1978
Дата смерти05.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.01.2020