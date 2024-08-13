Сушков Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сушков Иван Ильич
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сушкова (Сушкова) Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сушкова (Сушкова) Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1852
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1854
Сын: Сушков Антон Ильич
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна