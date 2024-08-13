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Сушков Илья Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сушков Иван Кононович

Мать: Сушкова (Сушкова) Евдокия (Авдотья)

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сушков Иван Ильич

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сушкова (Сушкова) Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сушкова (Сушкова) Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1852

Сын: Сушков Григорий Ильич

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1854

Сын: Сушков Антон Ильич

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Прасковья Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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